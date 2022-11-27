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Хорватія - Канада 4:1: огляд матчу

Сьогодні 22:05 172 0
Крамарич оформив дубль у звітному матчі
Хорватія - Канада 4:1: огляд матчу
#Канада, #Хорватія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії здобула перемогу над Канадою.

Раніше збірна Бельгії сенсаційно поступилася Марокко. То ж після другого туру у турнірній таблиці групи лідирує Хорватія. Марокко має також 4 очка, як і Хорватія, але поступається різницею забитих-пропущених голів. Бельгія має три очка, Канада - без набраних очок.

У третьому турі чемпіонату світу, 1 грудня, збірна Бельгії зіграє з Хорватією, а Марокко - з Канадою.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 2 тур
27 листопада, 2022 рік

Хорватія - Канада 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Девіс, 1:1 - 35 Крамарич, 2:1 - 44 Лівая, 3:1 - 70 Крамарич, 4:1 - 90+4 Маєр

Хорватія: Домінік Лівакович, Іван Перішич (Міслав Оршич 86), Деян Ловрен, Матео Ковачич (Ловро Маєр 86), Андрєй Крамарич (Микола Влашич 73), Лука Модрич (Маріо Пашалич 86), Марсело Брозович, Марко Лівая (Бруно Петкович 60), Борна Соса, Йошко Гвардіол, Йосип Юранович

Канада: Мілан Борян, Алістар Джонстон, Камал Міллер, Стівен Віторія, Стівен Еуштакіу (Ісмаель Коне 46), Таджон Бьюкенен, Атіба Хатчінсон (Сем Адекугбе 72), Кайл Ларін (Джонатан Осоріо 46), Альфонсо Девіс, Джонатан Девід (Лукас Кавалліні 72), Річі Лерія (Девід Хойлетт 62)

Попередження: Деян Ловрен 56, Лука Модрич 85 - Таджон Бьюкенен 52, Камал Міллер 85

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