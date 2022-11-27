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Наставник збірної Аргентини: Мессі вирішив долю матчу з Мексикою

Сьогодні 12:10 97 0
Скалоні висловився про минулий поєдинок ЧС-2022
Наставник збірної Аргентини: Мессі вирішив долю матчу з Мексикою
#Аргентина, #Ліонель Мессі, #ЧС-2022

Джерело - isport.ua.

Гравці збірної Аргентини провели два різні тайми матчу другого туру групового етапу ЧС-2022 з Мексикою (2:0).

Про це заявив наставник альбіселесте Ліонель Скалоні.

"Ми знали, що це буде складний матч, тому Мексика грала в інший футбол, ніж до цього. Ми підозрювали, що вони можуть грати з лінією в п'ять захисників.

Перший тайм був невдалим для всіх. Ми внесли правки в перерві і почали грати краще в другому таймі, в центрі поля. Потім Ліонель Мессі вирішив долю матчу. Він знає, що за його спиною є колектив, який підтримує його.

Другий тайм ми провели інакше, більш агресивно. Було важко грати у футбол, у суперника була лінія в п'ять захисників і чотири півзахисники.

Захоплює, коли дивишся на гру наших гравців. Гра у футболці збірної Аргентини не зрівняється ні з чим", - заявив Скалоні.

Матч третього туру Аргентина - Польща, в якому вирішуватиметься доля виходу латиноамериканської команди до плей-оф, відбудеться 30 листопада о 21:00 за Києвом.

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