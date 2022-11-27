Наставник збірної Аргентини: Мессі вирішив долю матчу з Мексикою

Джерело - isport.ua.
Гравці збірної Аргентини провели два різні тайми матчу другого туру групового етапу ЧС-2022 з Мексикою (2:0).
Про це заявив наставник альбіселесте Ліонель Скалоні.
"Ми знали, що це буде складний матч, тому Мексика грала в інший футбол, ніж до цього. Ми підозрювали, що вони можуть грати з лінією в п'ять захисників.
Перший тайм був невдалим для всіх. Ми внесли правки в перерві і почали грати краще в другому таймі, в центрі поля. Потім Ліонель Мессі вирішив долю матчу. Він знає, що за його спиною є колектив, який підтримує його.
Другий тайм ми провели інакше, більш агресивно. Було важко грати у футбол, у суперника була лінія в п'ять захисників і чотири півзахисники.
Захоплює, коли дивишся на гру наших гравців. Гра у футболці збірної Аргентини не зрівняється ні з чим", - заявив Скалоні.
Матч третього туру Аргентина - Польща, в якому вирішуватиметься доля виходу латиноамериканської команди до плей-оф, відбудеться 30 листопада о 21:00 за Києвом.