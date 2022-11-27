Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Нічия в центральному матчі 2-го туру ЧС-2022.

90' Сане виходив один на один, але задалеко м'яч відпустив і лише кутовий заробив для своєї команди.

90' Кімміх подавав з кутового, але ніхто до м'яча не дістався.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Мората впав у штрафному майданчику. Шлоттербек встиг у підкаті вибити м'яч на кутовий.

87' Ще одна заміна від Фліка: замість Раума на поле вийшов Шлоттербек.

85' Заміна в складі збірної Німеччини: замість Гнабрі на поле вийшов Гофманн.

83' ГОООООЛ! Збірна Німеччина зрівнює рахунок. Фуллькруг підібрав м'яч у штрафному майданчику і потужно пробив у дальній кут воріт.

82' Заміна в складі збірної Іспанії: замість Альби на поле вийшов Бальде.

81' Пішла подача з корнера, Сімон вийшов з воріт і кулаками вибив м'яч подалі.

80' Кімміх пробивав зі штрафного, м'яч від голови Морати пішов на кутовий.

79' Бускетс зачепив м'яч рукою в штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

77' Гнабрі боровся на фланзі з Вільямсом - невдало. Аут для іспанців.

75' Контролює збірна Іспанії м'яч і не особливо поспішає просуватися вперед.

73' Сане класно вирізав на Мусіалу. Джамал пробив у Сімона.

71' Мусіала небезпечно прострілював, але удар Фуллькруга заблокував Родрі.

69' Три заміни від Фліка: замість Гюндогана, Мюллера та Керера на поле вийшли Сане, Фуллькруг та Клостерманн.

67' Мората намагався поміж двох гравців прорватися, але задалеко відпустив м'яч. Ноєр розпочинає атаку збірної Німеччини.

66' Подвійна заміна в складі збірної Іспанії: замість Асенсіо та Гаві на поле вийшли Коке та Вільямс.

64' Гнабрі у підкаті зіграв проти Ольмо. Арбітр обмежився усним попередженням.

62' ГООООООЛ! Збірна Іспанія виходить вперед! Мората впевнено замкнув простріл від Альби, пробивши повз Ноєра.

61' Кімміх виконував закидання на Рюдігера, але Антоніо не встиг до м'яча.

59' Ще одна жовта картка. На цей раз Кімміх отримав "гірчичник" за жорсткий підкат.

57' Горетцка зірвав атаку, збивши Асенсіо. Жовта картка хавбеку збірної Німеччини.

56' Сімон врятував свою команду після небезпечного удару Кімміха.

54' Заміна в складі збірної Іспанії: замість Торреса на поле вийшов Мората.

53' Керер виграв боротьбу в Ольмо біля штрафного майданчику. Удар від воріт для збірної Іспанії.

51' Педрі втратив м'яч у боротьбі з Керером на фланзі.

50' Пішла подача на дальню стійку, але Керер не встиг до м'яча.

49' Бускетс порушив правила проти Гюндогана. Штрафний удар для збірної Німеччини.

48' Закидання на Мюллера пішло, але Томас у невеликий офсайд забіг.

47' Асенсіо виконав крос з лівого флангу. Ноєр вийшов з воріт і забравм'яч у руки.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Нулі на табло за одного скасованого голу збірної Німеччини.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Закидання на Рюдігера пішло, той прийняв м'яч і потужно пробивав. Сімон з другої спроби забрав м'яч у руки.

44' Бускетс збив Мусіалу і зірвав атаку збірної Німеччини. Жовта для опорника збірної Іспанії.

42' Рюдігер головою вибив м'яч подалі після кутового.

41' Альба прострілював з флангу, м'яч від Зюле пішов на кутовий.

40' Арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Антоніо Рюдігера.

39' ГОООООООЛ! Збірна Німеччини виходить вперед!

38' Альба на фланзі порушив правила. Небезпечний стандарт для німців.

36' Керер у підкаті грубо зіграв. Жовта картка захиснику збірної Німеччини.

35' Торрес на дальній стійці прийняв м'яч і пробивав по воротах. Мусіала у підкаті заблокував цей удар.

34' Зюле впевнено відіграв один в один проти Ольмо. Кутовий для іспанців.

32' Торрес у дотик пробивав після прострілу Ольмо, але з 10-и метрів Ферран пробив вище воріт. Після завершення епізоду боковий арбітр підняв прапорець.

30' Наважився Рюдігер на дальній удар - дуже неточно.

29' У швидку атаку вибігали іспанці, але Рюдігер висунився вперед і вибив м'яч подалі.

27' Раум ззаду по ногах заїхав Карвахалю, штрафний для підопічних Луїса Енріка.

26' Раум встиг накрити удар Торреса з дуже небезпечної позиції.

24' Гнабрі пробивав з дальньої дистанції - трохи повз ворота пройшов м'яч.

23' Мюллер не зміг зберегти м'яч на фланзі. Удар від ворті для іспанців.

22' Альба неточно пробив з-за меж штрафного майданчику.

21' Гаві намагався п'ятою зіграти в оточенні декількох гравців, але невдало.

20' Ноєр довгою передачею шукав Горетцку, але Леон не зміг зачепитися за м'яч.

18' Контролюють іспанці м'яч, без активного просування вперед.

16' Намагалися німці довгим пасом атаку розпочати, але офсайд зафіксували в Гюндогана.

14' Горетцка у центрі поля грубо зіграв проти Гаві. Штрафний для "Фурії Рохи".

12' Ольмо боровся проти Керера і впав на лінії карного майданчика. Свисток арбітра мовчить.

10' Гнабрі виходив один на один, але Сімон вийшов з воріт і врятував свою команду. Після закінчення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

9' Торрес на фланзі намагався обійти Раума, але німецький захисник впевнено у підкаті зіграв.

7' Збірна Іспанії без проблем відбивається після кутового.

6' Ольмо небезпечно пробивав з-за меж штарфного майданчика. Ноєр рятує свою команду.

4' Асенсіо невдало прийняв простріл Торреса, м'яч у збірної Німеччини.

3' Керер збив Ольмо на половині поля суперника. Ще один стандарт на початку поєдинку.

2' Асенсіо пресингував Мусіалу і підіграв собі рукою. Штрафний для німців.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Німеччини!

Лунає гімн Іспанії!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Родріго, Лапорт, Альба, Бускетс, Гаві, Педрі, Ферран, Асенсіо, Ольмо

Німеччина: Ноєр, Зюле, Керер, Рюдіґер, Раум, Горецка, Кімміх, Гюндоган, Мусіала, Гнабрі, Мюллер

Іспанія зіграє з Німеччиною у матчі другого туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи E у неділю 27 листопада на стадіоні Ель-Байт. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця