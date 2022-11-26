Завдяки дублю Мбаппе французи вирвали перемогу у данців

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції здобула перемогу над Данією.

Сьогодні, 26 листопада, у цій групі вже відбувся один матч - Туніс - Австралія. Завдяки голу Дюка перемогу здобули австралійці.

У третьому турі чемпіонату світу, 30 листопада, збірна Тунісу зіграє з Францією, а Австралія - з Данією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група D, 2 тур

26 листопада, 2022 рік

Франція - Данія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Мбаппе, 1:1 - 68 Крістіансен, 2:1 - 86 Мбаппе

Франція: Льоріс, Кунде, Варан (Конате 75), Упамекано, Т. Ернандес, Чуамені, Рабіо, Грізманн (Фофана 90+3), Дембеле (Коман 75), Жиру (Тюрам 63), Мбаппе

Данія: Шмейхель, Р. Крістенсен (Ба 90+3), Андерсен, Нільссен, А. Крістенсен, Меле, Хойб'єрг, Еріксен, Дамсгор (Дольберг 73), Ліндстрем (Норгор 85), Корнеліус (Брайтвайт 46)

Попередження: Кунде 43 - А. Крістенсен 20, Корнеліус 43