Ратій: Деякі команди на ЧС-2022 стрибнули вище голови

Виконувачу обов’язків головного тренера харківського Металіста Олегу Ратію сподобалися матчі перших турів чемпіонату світу-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Зараз ми бачимо багато неочікуваних результатів, деякі команди стрибнули вище голови.

Перші тури сподобались, всі команди грають добре. Хотів би виділити іспанців та бразильців. Напевно, Аргентина буде грати в останніх матчах групового етапу краще.

В цілому ми чекаємо гарних результатів і яскравої гри від учасників турніру", - сказав Ратій.