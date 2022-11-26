Головне
Збірні Англії та США не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:52 204
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 02:31 13392
Гол дня: гравець збірної Ірану шаленим дальнім ударом вирвав перемогу над Вельсом на ЧС-2022
Вчора 23:23 412
Англія - США 0:0. Як це було
Вчора 22:51 3082
Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу
Вчора 21:50 751
Збірна Нідерландів зіграла внічию з Еквадором у 2 турі ЧС-2022
Вчора 19:56 349
Збірна Сенегалу переграла Катар у 2 турі ЧС-2022
Вчора 16:59 403 1
Чорноморець та Металіст не визначили сильнішого в 15 турі УПЛ
Вчора 15:10 281
Іран вирвав перемогу у Вельса в 2 турі ЧС-2022
Вчора 14:03 602 1
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Вчора 12:38 39019
Прямі трансляції

Ратій: Деякі команди на ЧС-2022 стрибнули вище голови

Сьогодні 02:00 139 0
Тренер поділився враженнями від турніру
Ратій: Деякі команди на ЧС-2022 стрибнули вище голови
#Металіст, #ЧС-2022, #Олег Ратій

Джерело - ФК Металіст.

Виконувачу обов’язків головного тренера харківського Металіста Олегу Ратію сподобалися матчі перших турів чемпіонату світу-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Зараз ми бачимо багато неочікуваних результатів, деякі команди стрибнули вище голови.

Перші тури сподобались, всі команди грають добре. Хотів би виділити іспанців та бразильців. Напевно, Аргентина буде грати в останніх матчах групового етапу краще.

В цілому ми чекаємо гарних результатів і яскравої гри від учасників турніру", - сказав Ратій.

Нагадаємо збірна Нідерландів зіграла внічию з Еквадором у 2 турі ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 39019
Нідерланди – Еквадор: Стартові склади команд Нідерланди – Еквадор: Стартові склади команд 1537
Англія - США 0:0. Як це було Англія - США 0:0. Як це було 3082
Нідерланди - Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Нідерланди - Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1939
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 13392
Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 2608
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23105 3
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20094
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5764
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21809
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124201
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8390