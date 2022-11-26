Головне
Збірні Англії та США не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:52 312
Туніс - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 12:00 488
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 11:03 1394
Туніс - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:56 1112
Франція - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:55 619
Аргентина - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:54 1169
Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу
Сьогодні 10:10 1726
Франція - Данія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:15 1011
Франція зіграє з Данією, Аргентина - з Мексикою: розклад матчів 26 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:10 376
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 02:31 14484
Прямі трансляції

Туніс - Австралія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 13:22 465 0
Матч відбудеться у суботу, 26 листопада
Туніс - Австралія: де дивитися матч ЧС-2022
#Австралія, #Туніс

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи D чемпіонату світу з футболу збірна Тунісу зіграє з Австралією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у суботу, 26 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 1 1 0 0 4-1 3
2  Туніс 1 0 1 0 0-0 1
3  Данія 1 0 1 0 0-0 1
4  Австралія 1 0 0 1 1-4 0

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія
Коментарі ()
Популярне зараз
Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу 1726
Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 2673
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 14484
Нідерланди – Еквадор: Стартові склади команд Нідерланди – Еквадор: Стартові склади команд 1589
Англія - США 0:0. Як це було Англія - США 0:0. Як це було 3282
Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО 4457
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7381
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15104
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21811
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7894
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19487
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31996 2