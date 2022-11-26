Головне
Франція - Данія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 18:06 1549
Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 17:47 938
Франція - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 17:26 778
Збірна Польщі переграла Саудівську Аравію у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 17:02 342
Циганков не реалізував пенальті в матчі з Металістом 1925 в УПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 17:01 206
Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 333
Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:59 319
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 13:58 1149
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 13:58 1998
Аргентина - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:54 1341
Прямі трансляції

Франція - Данія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 18:06 1549 0
Франція - Данія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

6' Еріксен вирізав у центр штрафного на Корнеліуса, якого відтіснив корпусом Упамекано.

5' Намагався Дембеле пробити з дальньої дистанції, але його удар було заблоковано.

4' Меле виконував навіс. Французи відбиваються.

3' Чуамені у центрі поля сфолив.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Данії!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес – Рабйо, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жіру.

Данія: Шмейхель – Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон – Р. Крістенсен, Гьойберг, Еріксен, Меле – Ліндстрьом, Корнеліус, Дамсгор.

Франція зіграє з Данією у матчі другого туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу 26 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

У 1-у турі Франція впевнено переграла Австралію, а Данія та Туніс розписали нульову нічию.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - США 0:0. Як це було Англія - США 0:0. Як це було 3332
Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 2699
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 4341
Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО 5110
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 3670
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 15304
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180692 7
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14643
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8102
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4706
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12678
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100518