Франція - Данія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

6' Еріксен вирізав у центр штрафного на Корнеліуса, якого відтіснив корпусом Упамекано.

5' Намагався Дембеле пробити з дальньої дистанції, але його удар було заблоковано.

4' Меле виконував навіс. Французи відбиваються.

3' Чуамені у центрі поля сфолив.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Данії!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес – Рабйо, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жіру.

Данія: Шмейхель – Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон – Р. Крістенсен, Гьойберг, Еріксен, Меле – Ліндстрьом, Корнеліус, Дамсгор.

Франція зіграє з Данією у матчі другого туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу 26 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

У 1-у турі Франція впевнено переграла Австралію, а Данія та Туніс розписали нульову нічию.