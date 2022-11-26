Франція - Данія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
6' Еріксен вирізав у центр штрафного на Корнеліуса, якого відтіснив корпусом Упамекано.
5' Намагався Дембеле пробити з дальньої дистанції, але його удар було заблоковано.
4' Меле виконував навіс. Французи відбиваються.
3' Чуамені у центрі поля сфолив.
1' Матч розпочався!
Тепер звучить гімн Данії!
Лунає гімн Франції!
Команди виходять на поле!
Стартові склади команд:
Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес – Рабйо, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жіру.
Данія: Шмейхель – Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон – Р. Крістенсен, Гьойберг, Еріксен, Меле – Ліндстрьом, Корнеліус, Дамсгор.
Франція зіграє з Данією у матчі другого туру Чемпіонату світу-2022.
Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу 26 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 18:00 за київським часом.
Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
У 1-у турі Франція впевнено переграла Австралію, а Данія та Туніс розписали нульову нічию.