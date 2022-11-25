Гравцям Саудівської Аравії подарували автомобілі за перемогу над Аргентиною

Футболістам збірної Саудівської Аравії подарували машини після перемоги над командою Аргентини на ЧС-2022 з футболу у Катарі.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман аль-Сауд зробив приємний подарунок кожному футболістові національної команди. Він подарував їм автомобілі Rolls Royce Phantom.

Зазначимо, що після перемоги над Аргентиною в країні було оголошено вихідний.

Відзначимо, що окрім машин кожен футболіст збірної Саудівської Аравії отримав по 2,5 мільйона євро за перемогу.