Неймар отримав пошкодження в матчі з Сербією

Лікар збірної Бразилії розповів про травму лідера команди

Джерело - RMC Sport.

Вінгер збірної Бразилії Неймар отримав пошкодження на 79-й хвилині матчу з Сербією на ЧС-2022 (2:0).

Про це розповів лікар "селесао" Родріго Ласмар.

"Він вивихнув праву щиколотку. Ми ще не встигли зробити більш повну оцінку, але щиколотка вже трохи опухла. Важливо почекати перші 24 години, подивитися, як він відреагує. Потрібно заспокоїтися та зачекати".

Бразилія - Сербія 2:0: огляд матчу ЧС-2022

"Чи зможе Неймар продовжити виступи на чемпіонаті світу? Ще занадто рано про це говорити. Ми побачимо, як він почуватиметься в найближчі кілька годин", - сказав Ласмар.

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