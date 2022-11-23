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Дешам: Австралія витратила всі сили в першому таймі

Сьогодні 12:41 153 0
Тренер збірної Франції прокоментував перемогу над Австралією
Дешам: Австралія витратила всі сили в першому таймі
#Дешам, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Федерація футболу Франції.

Збірній Австралії не вистачило сил у матчі 1 туру ЧС-2022 проти Франції (4:1).

Про це заявив наставник "синіх" Дідьє Дешам.

"Попри пропущений гол на початку зустрічі, потім ми зробили все, що було потрібно. У другому таймі ми могли забити навіть більше. Австралія витратила всі сили в першому таймі, не позбавивши жодної переваги моїх гравців".

  Актуально: Франція - Австралія 4:1: огляд матчу

"Травма Люки Ернандеса? Він пройде обстеження, але мені це здається досить серйозним. Потрібно підтвердження, але це велика чорна пляма на цьому вечорі", - сказав Дешам.

Нагадаємо, Жиру наздогнав Анрі і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

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