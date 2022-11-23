Флік та Саутгейт - найвисокооплачуваніші тренери на ЧС-2022

Найменше отримує наставник збірної Тунісу

Джерело - Diario Sport.

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік - найвисокооплачуваніший коуч на ЧС-2022.

Про це повідомляє Diario Sport.

Німець заробляє 6,5 млн євро на рік. Другий у списку Гарет Саутгейт з 5,8 мільйонами, третій - Дідьє Дешам, який отримує 3,8 млн євро.

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Найнижча зарплата у тренера збірної Тунісу Джалеля Кадрі - 130 тисячі євро на рік.

Рейтинг зарплат тренерів на ЧС-2022:

1. Гансі Флік – 6,5* (Німеччина)

2. Гарет Саутґейт – 5,8 (Англія)

3. Дідьє Дешам - 3,8 (Франція)

4. Тіте – 3,6 (Бразилія)

5. Луї ван Гал - 2,9 (Нідерланди)

6. Херардо Мартіно – 2,9 (Мексика)

7. Ліонель Скалоні – 2,6 (Аргентина)

8. Фелікс Санчес Бас - 2,4 (Катар)

9. Фернанду Сантуш - 2,25 (Португалія)

10. Мурат Якін - 1,6 (Швейцарія)

...

30. Рігобер Сонг - 0,34 (Камерун)

31. Аліу Сіссе - 0,31 (Сенегал)

32. Джалель Кадрі - 0,13 (Туніс)

* - млн євро на рік

Нагадаємо, серед збірних найдорожчий склад має збірна Англії.