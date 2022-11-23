Флік та Саутгейт - найвисокооплачуваніші тренери на ЧС-2022

Джерело - Diario Sport.
Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік - найвисокооплачуваніший коуч на ЧС-2022.
Про це повідомляє Diario Sport.
Німець заробляє 6,5 млн євро на рік. Другий у списку Гарет Саутгейт з 5,8 мільйонами, третій - Дідьє Дешам, який отримує 3,8 млн євро.
Актуально: Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця
Найнижча зарплата у тренера збірної Тунісу Джалеля Кадрі - 130 тисячі євро на рік.
Рейтинг зарплат тренерів на ЧС-2022:
1. Гансі Флік – 6,5* (Німеччина)
2. Гарет Саутґейт – 5,8 (Англія)
3. Дідьє Дешам - 3,8 (Франція)
4. Тіте – 3,6 (Бразилія)
5. Луї ван Гал - 2,9 (Нідерланди)
6. Херардо Мартіно – 2,9 (Мексика)
7. Ліонель Скалоні – 2,6 (Аргентина)
8. Фелікс Санчес Бас - 2,4 (Катар)
9. Фернанду Сантуш - 2,25 (Португалія)
10. Мурат Якін - 1,6 (Швейцарія)
...
30. Рігобер Сонг - 0,34 (Камерун)
31. Аліу Сіссе - 0,31 (Сенегал)
32. Джалель Кадрі - 0,13 (Туніс)
* - млн євро на рік
Нагадаємо, серед збірних найдорожчий склад має збірна Англії.