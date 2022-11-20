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Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця

Сьогодні 10:27 Андрій Твердохліб 217 0
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця

Джерело - Чемпіон.

Уже за кілька годин відбудеться перший матч на чемпіонаті світу з футболу-2022. У матчі-відкритті збірна Катару зіграє проти збірної Еквадору.

Найдорожчим гравцем чемпіонату світу за даними Transfemarkt є нападник збірної Франції Кілліан Мбаппе. Його вартість оцінюється в 160 млн євро. Цікаво, що в першій десятці найдорожчих футболісті Мундіалю лише один бразилець - Вінісіус Жуніор і немає жодного представника Аргентини. Нагадаємо, що саме Бразилію та Аргентину букмекери вважають головними фаворитами турніру.

У ТОП-10 - 4 представники збірної Англії, 2 - Іспанії, по одному - Німеччини, Уругваю, Бразилії і Франції. Також відзначимо, що у першій десятці - 4 гравці, яким не виповнилося ще 20 років. Найстаршому футболісту в списку - 29, наймолодшому - 18.

ТОП-10 найдорожчих гравців ЧС-2022

  1. Кілліан Мбаппе (Франція, 23 роки) - 160 млн*;
  2. Вінісіус Жуніор (Бразилія, 22) - 120 млн;
  3. Філ Фоден (Англія, 22) - 110 млн;
  4. Федеріко Валверде (Уругвай, 24) - 100 млн;
  5. Джамал Мусіала (Німеччина, 19) - 100 млн;
  6. Педрі (Іспанія, 19) - 100 млн;
  7. Джуд Беллінгем (Англія, 19) - 100 млн;
  8. Гаррі Кейн (Англія, 29) - 90 млн;
  9. Бакайоко Сака (Англія, 21) - 90 млн;
  10. Гаві (Іспанія, 18) - 90 млн.

* - євро.

Серед збірних найдорожчий склад має збірна Англії.

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