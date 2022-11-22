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Мексика - Польща 0:0: огляд матчу

Сьогодні 22:14 191 0
Левандовський не реалізував пенальті
Мексика - Польща 0:0: огляд матчу
#Мексика, #Польща, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Мексики зіграла внічию з Польщею.

Сьогодні, 22 листопада, у групі С відбувся матч, в якому збірна Аргентини сенсаційно програла Саудівській Аравії (1:2).  

У другому турі чемпіонату, 26 листопада, збірна Польщі зіграє з Саудівською Аравією, а Аргентина - з Мексикою.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 1 тур
22 листопада, 2022 рік

Мексика - Польща 0:0

Мексика: Очоа, Х. Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Еррера (Родрігес 71), Альварес, Чавес, Лосано, Мартін (Хіменес 71), Вега (Антуна 84)

Польща: Щенсний, Берешинський, Глік, Ківьор, Кеш, Камінський, Крихов'як, Шиманський (Франковський 72), Залевський (Бєлік 46), Зелінський (Мілік 87), Левандовський

Попередження: Х. Санчес 29, Морено 56 - Франковський 76

Нереалізований пенальті: Левандовський 58 (голкіпер)

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