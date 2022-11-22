Головний тренер Саудівської Аравії: Перемога над Аргентиною назавжди увійде до історії ЧС

Гравці збірної Саудівської Аравії були трохи стурбовані у перерві матчу чемпіонату світу з Аргентиною (2:1).

Про це заявив наставник команди Ерве Ренар.

"Мої гравці були трохи стурбовані у перерві. Я сказав їм: Ви добре зіграли в першому таймі. Після перерви вони намагалися знайти можливість змінити хід матчу.

Цей результат назавжди увійде до історії чемпіонатів світу та Саудівської Аравії.

Ніколи не знаєш, як приходять такі результати. Це все завдяки роботі та богу. У футболі є речі, які неможливо пояснити, бо Аргентина набагато сильніша за нас, але сьогодні наші футболісти увійшли в історію своєї країни.

Нам належить зіграти ще двічі з командами, які вищі за нас у рейтингу ФІФА, тому важливо зберігати концентрацію", - сказав Ренар.