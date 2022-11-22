Головне
Ребров може очолити збірну України
Сьогодні 11:37 820
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 20:55 407
Франція - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 20:01 1143
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 19:55 303
Павелко намагався заховатися від журналістів біля приміщення генпрокуратури України
Сьогодні 19:24 294
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Сьогодні 17:16 247
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 16:00 1864
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Сьогодні 14:29 1186
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 14:07 1108 1
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 10:55 373
Прямі трансляції

Головний тренер Саудівської Аравії: Перемога над Аргентиною назавжди увійде до історії ЧС

Сьогодні 20:40 464 0
Фахівець прокоментував матч з аргентинцями
Головний тренер Саудівської Аравії: Перемога над Аргентиною назавжди увійде до історії ЧС
#Аргентина, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Get French Football News.

Гравці збірної Саудівської Аравії були трохи стурбовані у перерві матчу чемпіонату світу з Аргентиною (2:1).

Про це заявив наставник команди Ерве Ренар.

"Мої гравці були трохи стурбовані у перерві. Я сказав їм: Ви добре зіграли в першому таймі. Після перерви вони намагалися знайти можливість змінити хід матчу.

Цей результат назавжди увійде до історії чемпіонатів світу та Саудівської Аравії.

Ніколи не знаєш, як приходять такі результати. Це все завдяки роботі та богу. У футболі є речі, які неможливо пояснити, бо Аргентина набагато сильніша за нас, але сьогодні наші футболісти увійшли в історію своєї країни.

Нам належить зіграти ще двічі з командами, які вищі за нас у рейтингу ФІФА, тому важливо зберігати концентрацію", - сказав Ренар.

Коментарі ()
Популярне зараз
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 1864
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 1608
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 9154
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2865 1
Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд 10820
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1821
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7040
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57624 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 54971
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20045
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14593
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37476