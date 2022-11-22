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У Саудівській Аравії середу оголосили вихідним днем ​​на честь перемоги над Аргентиною

Сьогодні 19:09 447 0
У Саудівській Аравії середу оголосили вихідним днем ​​на честь перемоги над Аргентиною
#Аргентина, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд оголосив завтрашнього дня вихідним днем ​​у всій країні, щоб громадяни відзначили перемогу над збірною Аргентини на чемпіонаті світу у Катарі.

Про це повідомляє The Athletic.

Збірні Аргентини та Саудівської Аравії виступають у групі С разом із командами Мексики та Польщі. Мексиканці та поляки проводять очний матч у ці хвилини, рахунок у грі не відкритий. Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, у матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу - 2022 збірна Аргентини зустрілася з національною командою Саудівської Аравії.

Гра проходила на стадіоні Лусаїл Айконік та завершилася сенсаційною перемогою саудівців з рахунком 2:1. Єдиний гол аргентинців забив Ліонель Мессі - він реалізував пенальті.

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