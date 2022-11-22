Бельгія - Канада: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група F. 1-й тур 23 листопада, 2022 рік. 21:00 БЕЛЬГІЯ - КАНАДА Стадіон Ахмед бін Алі (Аль-Райян , Катар) Головний арбітр - Яні Сіказве (Замбія)

У групі F збірні Бельгії і Канади зіграють у матчі першого туру. Поєдинок відбудеться у середу, 23 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Ахмед бін Алі в місті Аль-Райян. Обслуговуватиме гру бригада арбітрів на чолі із замбійцем Яні Сіказве.

Бельгія

Місце в рейтингу ФІФА - 2

Для Белгії першість в Катарі - 14-та в історії національної команди. Бельгійці є чинними бронзовими призерами. На Мундіалі 2018 року в матчі за третє місце червоні дияволи перемогли збірну Англії (2:0) - найбільший успіх на світових першостях. 1986 році Бельгійці дісталися півфіналу, де програли Аргентині, а в матчі за бронзу поступилися Франції. Також в активі бельгійців чвертьфінал у 2014 році.

Підопічні Роберто мартінеса впевнено пройшли європейську кваліфікацію, посівши 1 місце в групі E.

Склад

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Сімон Міньйоле (Брюгге), Кун Кастельс (Вольфсбург, Німеччина).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер, Англія), Артюр Теат (Ренн, Франція), Тімоті Кастань (Лестер, Англія), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд, Німеччина).

Півзахисники: Яннік Карраско (Атлетіко, Іспанія), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Юрі Тілеманс (Лестер, Англія), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Атлетіко, Іспанія), Еден Азар (Реал, Іспанія), Торган Азар (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Леандро Троссард (Брайтон, Англія), Леандер Дендонкер (Астон Вілла, Англія), Амаду Онана (Евертон).

Нападники: Ромелу Лукаку (Інтер, Італія), Дріс Мертенс (Галатасарай, Туреччина), Шарль Де Кетеларе (Мілан, Італія), Жеремі Доку (Ренн, Франція), Міші Батшуайї (Фенербахче, Туреччина), Лої Опенда (Ланс, Франція).

Канада

Місце в рейтингу ФІФА - 41

Грала у фінальній частині світового чемпіонату лише один раз - у 1986 році в Мексиці представники країни клинового листка не вийшли з групи, програвши усі 3 матчі в групі. До слова, збірна СРСР перемогла Канаду - 2:0.

Канада подолала досить складне сито кваліфікації в зоні Північної і Центральної Америки. На першому етапі клинові листки виграли групу B, потім у стиках пройшли Гаїті після чого піміли перше місце в фінальній групі, випередивши Мексику, США та Коста-Рику.

Склад

Воротарі: Джеймс Пантеміс (Клеб де Фут Монреаль), Мілан Борян (Црвена Звезда, Сербія), Дейн Сен Клер (Міннесота Юнайтед, США).

Захисники: Сем Адекугбе (Хатайспор, Туреччина), Джоель Вотерман (Клеб де Фут Монреаль), Алістер Джонстон (Клеб де Фут Монреаль), Камаль Міллер (Клеб де Фут Монреаль), Річі Ларьї (Торонто), Стівен Віторія (Шавеш, Португалія), Дерек Корнеліус (Панетолікос, Греція).

Півзахисники: Лаям Фрейзер (Дейнзе, Нідерланди), Ісмаель Коне (Клеб де Фут Монреаль), Самуель П'єтт (Клеб де Фут Монреаль), Марк-Ентоні Кає (Торонто), Гонатан Осоріо (Торонто), Девід Вутерспун (Сент-Джонстон, Шотландія), Атіба Гатчінсон (Бешикташ, Туреччина), Стефен Еустакіу (Порту, Португалія).

Нападники: Ліам Міллар (Базель, Швейцарія), Лукас Кавальїні (Ванкувер Вайткепс), Айкі Угбо (Труа, Франція), Тажон Бушанан (Брюгге, Бельгія), Кайл Ларін (Брюгге, Бельгія), Джонатан Девід (Лілль, Франція), Альфонсо Девіс (Баварія, Німеччина), Девід Гойлетт (Редінг, Англія).

Історія зустрічей

Раніше команди не грали між собою

Прогноз букмекерів

Представник Європи - афорити протистояння. Коефіцієнт на перемогу Бельгії - 1,52, на перемогу Канади - 6,4, на нічию - 4,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бельгії - 3:1.