Бельгія - Канада - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Бельгії зіграє з Канадою у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи F у середу, 23 листопада, на стадіоні Ахмед бін Алі у Аль-Раяні. Початок о 21:00 за київським часом.
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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бельгія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Хорватія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія
- 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада
2-й тур
- 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
- 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада
3-й тур
- 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
- 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко