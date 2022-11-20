Бельгія - Канада - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бельгії зіграє з Канадою у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи F у середу, 23 листопада, на стадіоні Ахмед бін Алі у Аль-Раяні. Початок о 21:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Бельгія 0 0 0 0 0-0 0 2 Канада 0 0 0 0 0-0 0 3 Марокко 0 0 0 0 0-0 0 4 Хорватія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія

23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада

2-й тур

27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко

27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада

3-й тур

1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія

1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко

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