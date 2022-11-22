Мексика - Польща: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група C. 1-й тур 22 листопада, 2022 рік. 18:00 МЕКСИКА - ПОЛЬЩА Стадіон 974 (Доха, Катар) Головний арбітр -

Збірні Мексики та Польщі закриють програму 1-го туру в групі С на ЧС-2022. Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада, о 18:00 за київським часом на Стадіоні 974 в Досі, який вміщує 40 тисяч глядачів.

Мексика

Місце в рейтингу ФІФА - 13

Ця латиноамериканська збірна є справжньою завсідницею Мундіалів - нинішній стане для Мексики вже 17-м. Найкращий результат в історії - 1/4 фіналу (двічі - 1970, 1986).

У відборі на ЧС-2022 Мексика не стала найкращою збірною за підсумками заключного раунду кваліфікації, поступившись Канаді у змаганні за перше місце за додатковими показниками. І лише на 3 очки випередила Коста-Рику, яка фінішувала в зоні міжконтинентального плей-оф.

Цікавий факт:

починаючи з 1994 року, мексиканці не пропускали жодної світової першості, щоразу неодмінно долаючи груповий етап, але так само неодмінно припиняючи виступи в 1/8 фіналу.

Склад

Воротарі: Гільєрмо Очоа (Америка), Альфредо Талавера (Хуарес), Родольфо Кота (Леон).

Захисники: Хорхе Санчес (Аякс, Нідерланди), Кевін Альварес (Пачука), Нестор Араухо (Америка), Хоан Васкес (Кремонезе, Італія), Ектор Морено (Монтеррей), Сесар Монтес (Монтеррей), Херардо Артеага (Генк, Бельгія), Хесус Гальярдо (Монтеррей).

Півзахисники: Андрес Гуардадо (Бетіс, Іспанія), Ектор Еррера (Х'юстон, США), Карлос Родрігес (Крус Асуль), Ерік Гутьєррес (ПСВ, Нідерланди), Луїс Чавес (Пачука), Едсон Альварес (Аякс, Нідерланди), Орбелін Пінеда (Крус Асуль), Луїш Ромо (Монтеррей).

Нападники: Алексіс Вега (Гвадалахара), Ірвінг Лосано (Наполі, Італія), Рауль Хіменес (Вулвергемптон, Англія), Роберто Альварадо (Крус Асуль), Уріель Антуна (Гвадалахара), Енрі Мартін (Америка), Рохеліо Фунес Морі (Монтеррей).

Польща

Місце в рейтингу ФІФА - 26

Кадра вдев'яте їде на чемпіонат світу. Найкращий результат в історії - 3 місце (двічі - 1974, 1982).

На Мундіаль до Катару поляки потрапили через стикові матчі відбору. У півфіналі грати не довелося, адже суперник - росія - був дискваліфікований через повномасштабне військове вторгнення до України. У фіналі ж плей-оф збірна Польщі вдома здолала Швецію з рахунком 2:0.

Саме Польща та Мексика прогнозуються як головні претенденти на друге місце у групі С.

Цікавий факт:

після чвертьфіналу на Євро-2016 полякам поки не вдавалося жодного разу вийти з групи на великих турнірах.

Воротарі: Бартломей Дронґовський (Спеція, Італія), Лукаш Скорупський (Болонья, Італія), Войцех Щенсний (Ювентус, Італія).

Захисники: Ян Беднарек (Астон Вілла, Англія), Каміль Ґлік (Беневенто, Італія), Якуб Ківьор (Спеція, Італія), Артур Енджейчик (Легія), Матеуш Ветеска (Клермон, Франція), Бартош Берешинський (Сампдорія, Італія), Метті Кеш (Астон Вілла, Англія), Роберт Ґумни (Аугсбург, Німеччина), Пшемислав Франковський (Ланс, Франція), Нікола Залевський (Рома, Італія).

Півзахисники: Кристян Бєлік (Бірмінгем, Англія), Ґжеґож Крихов‘як (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Себастьян Шиманьський (Феєнорд, Нідерланди), Пйотр Зелінський (Наполі, Італія), Шимон Журковський (Фіорентина, Італія), Дамьян Шиманьський (АЕК, Греція), Каміл Ґросицький (Погонь), Якуб Каміньський (Вольфсбург, Німеччина), Міхал Скурась (Лех).

Нападники: Роберт Левандовський (Барселона, Іспанія), Аркадіуш Мілік (Ювентус, Італія), Кшиштоф Пйонтек (Салернітана, Італія), Кароль Швідерський (Шарлотт, США).

Історія зустрічей

Команди зустрічалися чотири рази, але лише одна гра була офіційною - у групі ЧС-1978 (перемога Польщі з рахунком 3:1). У товариських матчах перевага за Мексикою: 1 перемога та 2 нічиї.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерських компаній, ця пара є дуже рівною. Коефіцієнт на перемогу Мексики - 2,85, на перемогу Польщі - 2,85, на нічию - 3,05.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.