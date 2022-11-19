Мексика - Польща - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Мексики зіграє з Польщею у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у вівторок, 22 листопада, на стадіоні 974 у Досі. Початок о 18:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Аргентина 0 0 0 0 0-0 0 2 Саудівська Аравія 0 0 0 0 0-0 0 3 Мексика 0 0 0 0 0-0 0 4 Польща 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина

30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика

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