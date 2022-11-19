Головне
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 07:51 4151 6
Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру
Сьогодні 07:47 404
Чого очікувати від ЧС-2022 у Катарі: думка спортивних журналістів
Сьогодні 07:30 287
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 06:53 9677
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Вчора 19:53 495
S1mple задонатив 100 тисяч доларів у межах співпраці NAVI з UNITED24
Вчора 19:16 307
Андріюк: Павелку вручили повістку до Генпрокуратури
Вчора 19:00 774
Гутцайт: Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК
Вчора 18:25 678
Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ
Вчора 18:02 600 1
Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК
Вчора 17:33 1072
Прямі трансляції

Мексика - Польща - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 11:00 68 0
Мексика - Польща - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Мексика, #Польща, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Мексики зіграє з Польщею у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у вівторок, 22 листопада, на стадіоні 974 у Досі. Початок о 18:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Аргентина 0 0 0 0 0-0 0
2  Саудівська Аравія 0 0 0 0 0-0 0
3  Мексика 0 0 0 0 0-0 0
4  Польща 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Коментарі ()
Популярне зараз
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі 12595
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 9677
День в історії: 52 роки тому Пеле забив свій 1000-й гол День в історії: 52 роки тому Пеле забив свій 1000-й гол 6310
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 29794 2
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол 5522 1
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу 6734 3
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4734 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22251
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7831
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22192
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2281
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86180