Головне
Збірна Англії розгромила Іран у першому турі ЧС-2022
Вчора 17:13 1833
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:53 617
Франція - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:34 616
Гол дня: син легендарного Джорджа Веа забив перший м'яч США на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 00:57 371
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 23:18 8063
США та Вельс не виявили сильнішого у 1 турі ЧС-2022
Вчора 23:01 296
Збірна Нідерландів перемогла Сенегал у 1 турі ЧС-2022
Вчора 20:01 647
Беленюк заявив про вихід з НОК України
Вчора 19:54 948
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Вересом у 14 турі УПЛ
Вчора 15:53 628
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Вчора 13:12 4733
Прямі трансляції

Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 06:53 617 0
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Збірна Аргентини, #Катар, #Саудівська Аравія, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група C. 1-й тур
22 листопада, 2022 рік. 12:00

АРГЕНТИНА - САУДІВСЬКА АРАВІЯ
Стадіон Лусаїл Іконік (Лусаїл, Катар)
Головний арбітр - 

Збірні Аргентини та Саудівської Аравії відкриють програму змагань у групі С на ЧС-2022. Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада, о 12:00 за київським часом на стадіоні Лусаїл Іконік у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.

Аргентина

  • Місце в рейтингу ФІФА - 3

Альбіселесте є одним із традиційних фаворитів Мундіалів. Ця південноамериканська збірна двічі ставала найсильнішою у світі (1978 та 1986).

У своїй відбірковій групі Аргентина посіла 2 місце, поступившись 6 очками Бразилії. А у в червні цього року Мессі та компанія виграли першу в історії Фіналіссіму - матч за об'єднаний трофей між переможцем Копа Америка та Євро, не залишивши жодних шансів італійцям (3:0).

Цікавий факт:

  • Аргентині залишилося не програти 1 матч, щоб повторити серію збірної Італії без поразок (37 ігор поспіль).

Склад

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія).

Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина).

Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).

Саудівська Аравія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 51

Збірна Саудівської Аравії - явний андердог групи С. Навіть попри те, що вже всьоме візьме участь у фінальній частині ЧС. Найкращий результат - 1/8 фіналу на турнірі у США (1994).

На цьогорічну світову першість команда відібралася, вигравши свою кваліфікаційну групу від азіатської конфедерації (випередили Японію та Австралію).

Цікаві факти:

  • Саудівська Аравія є найменш рейтинговою збірною Мундіалю в Катарі;
  • саме в матчі з цією збірною Україна здобула свою першу перемогу на чемпіонатах світу та забила свій дебютний гол (2006).

Склад

Воротарі: Мохаммед Аль-Овайс (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль Рубаї (Аль-Аглі), Наваф Аль-Акіді (Аль-Насср).

Захисники: Яссер Аль-Шахрані (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль-Бреїк (Аль-Хіляль), Алі Аль-Булаїхі (Аль-Хіляль), Сауд Абдулхамід (Аль-Хіляль), Султан Аль-Ганам (Аль-Насср), Абдулела Аль-Амрі (Аль-Насср), Абдулла Маду (Аль-Насср), Хассан Тамбакті (Аль-Шабаб).

Півзахисники: Салман Аль-Фарадж (Аль-Хіляль), Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Абдулла Отаїф (Аль-Хіляль), Мохаммед Канно (Аль-Хіляль), Абдуллела Аль-Малкі (Аль-Хіляль), Нассер Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Фахад Аль-Муваллад (Аль-Шабаб), Хаттан Бахебрі (Аль-Шабаб), Самі Аль-Наджеї (Аль-Насср), Алі Аль-Хассан (Аль-Насср), Абдулрахман Аль-Абуд (Аль-Іттіхад), Ріяд Шарахілі (Абха).

Нападники: Фірас Аль-Бураїкан (Аль-Фатех), Салех Аль-Шехрі (Аль-Хіляль), Хаїтхам Асірі (Аль-Ахлі).

Історія зустрічей

Команди зустрічалися двічі. Товариська гра 2012 року завершилася нульовою нічиєю, а матч Кубка конфедерацій-1992 виграла Аргентина з рахунком 3:1.

Прогноз букмекерів

Латиноамериканська збірна - очевидний фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на перемогу Аргентини - 1,17, на перемогу Саудівської Аравії - 21,00, на нічию - 7,50.

Прогноз Чемпіона

Перемога Аргентини - 3:0.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 8125
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 5910
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України 254473
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 8063
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 35400
Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 5876
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57604 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6355 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2178
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20056
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22703
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14344