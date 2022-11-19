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Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 09:00 153 0
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Аргентина, #Саудівська Аравія, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини зіграє проти збірної Саудівської Аравії у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у вівторок, 22 листопада, на стадіоні Лусаїл-Айконік у Лусаїлі. Початок о 12:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Аргентина 0 0 0 0 0-0 0
2  Саудівська Аравія 0 0 0 0 0-0 0
3  Мексика 0 0 0 0 0-0 0
4  Польща 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика

Катар - чемпіон світу зі скандалів

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