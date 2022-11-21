Головне
Англія - Іран - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 14:52 1243
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сьогодні 13:12 762
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 11:32 385
Сенегал - Нідерланди: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:37 1520
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5
Сьогодні 09:39 35176
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України
Сьогодні 08:58 254198
Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:19 2487
Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:02 3912
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Вчора 23:26 597
Джокович виграв шостий трофей на Підсумковому турнірі АТР
Вчора 22:12 384 1
Прямі трансляції

Роналду: Кубок світу на полиці не був би зайвим, це мрія

Сьогодні 15:00 277 0
Португалець розповів про перспективи своєї команди на ЧС
Роналду: Кубок світу на полиці не був би зайвим, це мрія
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - The Telegraph.

Нинішнє покоління збірної Португалії може поборотися за виграв ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів капітан португальців Кріштіану Роналду.

"Я повністю куленепробивний і залізний. Почуваюся чудово, встиг відновитися після травми. Я готовий якнайкраще розпочати чемпіонат світу і допомогти своїй команді досягти поставлених цілей. Я вважаю, що це наше найкраще покоління, яке виграє турнір. Це молода команда у поєднанні з досвідченими футболістами".

  Актуально: Роналду має намір продовжити кар'єру в Європі

"Я амбітний, але якщо ви скажете мені, що я більше не здобуду жодного трофея, я все одно буду щасливий, враховуючи все, що вже виграв. Я задоволений своїми досягненнями. У підручниках історії все це буде. Але очевидно, що Кубок світу на полиці не був би зайвим. Це мрія", - сказав Роналду.

Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022 Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022 3912
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 4797
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 35176
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України 254198
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 6365
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 4324
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110391
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30153 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7030
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19597
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 38075
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8365