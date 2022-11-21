Роналду: Кубок світу на полиці не був би зайвим, це мрія

Нинішнє покоління збірної Португалії може поборотися за виграв ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів капітан португальців Кріштіану Роналду.

"Я повністю куленепробивний і залізний. Почуваюся чудово, встиг відновитися після травми. Я готовий якнайкраще розпочати чемпіонат світу і допомогти своїй команді досягти поставлених цілей. Я вважаю, що це наше найкраще покоління, яке виграє турнір. Це молода команда у поєднанні з досвідченими футболістами".

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"Я амбітний, але якщо ви скажете мені, що я більше не здобуду жодного трофея, я все одно буду щасливий, враховуючи все, що вже виграв. Я задоволений своїми досягненнями. У підручниках історії все це буде. Але очевидно, що Кубок світу на полиці не був би зайвим. Це мрія", - сказав Роналду.