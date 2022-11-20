Катар - Еквадор: відомі стартові склади команд на перший матч ЧС-2022

Початок матчу о 18:00

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Катару зіграє з Еквадором.

Початок матчу о 18:00. Стали відомі стартові склади команд:

Катар : Сад Аль-Шиб, Бассам Аль-Раві, Буалем Хухі, Педру Мігел, Хомам Ахмед, Абделькарим Хассан, Карим Будіаф, Абдулязіз Хатем, Хасан Аль-Хайдос, Альмоез Алі, Акрам Афіф

: Сад Аль-Шиб, Бассам Аль-Раві, Буалем Хухі, Педру Мігел, Хомам Ахмед, Абделькарим Хассан, Карим Будіаф, Абдулязіз Хатем, Хасан Аль-Хайдос, Альмоез Алі, Акрам Афіф Еквадор: Ернан Галіндес, Анхело Пресіадо, Фелікс Торрес, П'єро Інкап'є, Первіс Еступіньян, Гонсало Плата, Джегсон Мендес, Мойсес Кайседо, Ромаріо Ібарра, Еннер Валенсія, Микаель Естрада

Завтра, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться три матчі, в одному з яких зіграють суперники сьогоднішніх команд по групі А - Сенегал та Нідерланди. Початок матчу о 18:00.

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