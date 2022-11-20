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Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

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Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Еквадор, #Катар, #ЧС-2022, #Чемпіонат світу з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Катару зіграє проти збірної Еквадору в матчі-відкритті Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А в неділю, 20 листопада, на стадіоні Аль-Байт у Аль-Хорі. Початок о 18:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного тпа на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Катар 0 0 0 0 0-0 0
2  Еквадор 0 0 0 0 0-0 0
3  Сенегал 0 0 0 0 0-0 0
4  Нідерланди 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 20 листопада | 18:00 | Катар - Еквадор
  • 21 листопада | 18:00 | Сенегал - Нідерланди

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

Катар - чемпіон світу зі скандалів

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