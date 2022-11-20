Німеччина - Японія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група Е. 1-й тур 23 листопада, 2022 рік. 15:00 НІМЕЧЧИНА - ЯПОНІЯ Стадіон Халіфа Інтернешнел Стедіум (Доха, Катар) Головний арбітр -

У матчі 1 туру в групі Е на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Німеччини протистоятиме збірній Японії. Матч відбудеться у середу, 23 листопада о 15:00 за київським часом на стадіоні Халіфа Інтернешнел Стедіум в Досі, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Е збірна Іспанії зіграє з Коста-Рикою.

Німеччина

Місце в рейтингу ФІФА - 11

Збірна Німеччини - одна з найбільш титулованих чоловічих збірних світового футболу, чотириразовий чемпіон світу (1954, 1974, 1990 та 2014), триразовий чемпіон Європи (1972, 1980 та 1996), володар Кубка конфедерацій (2017). До титулів збірної Німеччини також зараховується титул олімпійських чемпіонів, завойований збірною НДР на Олімпійських іграх 1976 року.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу J (набрала 27 очок) і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Стеген (Барселона, Іспанія), Кевін Трапп (Айнтрахт). Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон, Англія), Маттіас Ґінтер (Фрайбург), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Тіло Керер (Вест Гем, Англія), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давид Раум, (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдіґер (Реал, Іспанія), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Ніклас Зюле (Боруссія Дортмунд). Півзахисники: Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд), Джамал Мусіала (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Йозуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Маріо Ґьотце (Айнтрахт), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Англія), Кай Гаверц (Челсі, Англія), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах). Нападники: Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд), Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Серж Ґнабрі (Баварія).

Японія

Місце в рейтингу ФІФА - 24

Збірна Японії всьоме візьме участь у чемпіонаті світу з футболу. Раніше збірна Японії тричі виходила з групи до 1/8 фіналу.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла друге місце у групі В (22 очка) і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Сюїті Гонда (Сімідзу С‑Палс), Деніел Шмідт (Сент-Трюйден, Шотландія), Ейдзі Кавасіма (Страсбур, Франція). Захисники: Мікі Ямане (Кавасакі Фронтале), Хірокі Сакаї (Урава Редс), Мая Єсіда (Шальке, Німеччина), Такехіро Томіясу (Арсенал, Англія), Сего Танігуті (Кавасакі Фронтале), Ко Ітакура (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Хірокі Іто (Штутгарт, Німеччина), Юто Нагатомо (Токіо), Юта Накаяма (Гаддерсфілд, Англія). Півзахисники: Ватару Ендо (Штутгарт, Німеччина), Хідемаса Моріта (Спортінг, Португалія), Ао Танака (Фортуна, Німеччина), Гаку Сібасакі (Леганес, Іспанія), Каору Мітома (Брайтон, Англія), Даїті Камада (Айнтрахт, Німеччина), Ріцу Доан (Фрайбург, Німеччина), Дзюня Іто (Реймс, Франція), Такумі Мінаміно (Монако, Франція), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад, Іспанія), Юкі Сома (Нагоя Грампус). Нападники: Дайдзен Маеда (Селтік, Шотландія), Такума Асано (Бохум, Німеччина), Аясе Веда (Серкль Брюгге, Бельгія).

Історія зустрічей

Збірні Німеччини та Японії між собою грали двічі. Грали лише у товариських матчах - одна перемога німців (5:0) і один матч завершився внічию (2:2).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Німеччини - 1,50, на перемогу Японії - 6,60, на нічию - 4,60.

Прогноз Чемпіона

Перемога Німеччини - 2:0

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