Головне
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022
Сьогодні 08:03 1303
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:56 817
Бензема пропустить чемпіонат світу-2022 через травму
Сьогодні 08:09 205
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 07:50 8000 7
Збірна Катару зіграє з Еквадором: розклад матчів ЧС-2022 на 20 листопада
Сьогодні 07:37 473
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 07:00 166
Чого очікувати від ЧС-2022 у Катарі: думка спортивних журналістів
Вчора 17:35 1198
Ред Булл здобули перший ряд на Гран-прі Абу-Дабі
Вчора 17:20 307
Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ
Вчора 16:51 1430
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 16:44 9992
Прямі трансляції

Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 08:56 817 0
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група A. 1-й тур
20 листопада, 2022 рік. 18:00

КАТАР - ЕКВАДОР
Стадіон Аль-Байт (Аль-Хор, Катар)
Головний арбітр - 

У матчі-відкритті 22-го чемпіонату світу з футболу господар чемпіонату збірна Катару зіграє проти збірної Еквадору. Поєдинок відбудеться у неділю, 20 листопада о 18:00 за київським часом на стадіоні Аль-Байт у місті Аль-Хор. Арена вміщує 60 тис глядачів.

Катар

  • Місце в рейтингу ФІФА - 50

Уперше зіграє у фінальній частині чемпіонатів світу. Команда як господар турніру не брала участі в кваліфікації.

Склад

  • Воротарі: 1. Саад Аль-Шеєб (Аль-Садд), 22. Мешаал Баршам (Аль-Садд), 21. Юсеф Хассан (Аль-Гарафа).
  • Захисники: Педро Мігел (Аль-Садд), Мусааб Хідір (Аль-Садд), Тарек Сальман (Аль-Садд), Бассам Аль-Раві (Аль-Духаїль), Булем Хоухі (Аль-Садд), Абделькарім Хассан (Аль-Садд), Хомам Ахмед (Аль-Гарафа), Джассім Габер (Аль-Арабі).
  • Півзахисники: Алі Асад (Аль-Садд), Ассім Модібо (Аль-Духаїль), Мохаммед Ваад (Аль-Садд), Салем Аль-Хаджрі (Аль-Садд), Мустафа Тарек Машаал (Аль-Садд), Карім Будьяф (Аль-Духаїль), Абделазіз Хатім (Аль-Райян), Ісмаїл Мухаммад (Аль-Духаїль).
  • Нападники: Наїф Аль-Хадрамі (Аль-Раян), Ахмед Алаельдін (Аль-Гафара), Хассан Аль-Хайдос (Аль-Садд), Халід Мунір Мазід (Аль-Вакра), Акрам Афіф (Аль-Садд), Алмоез Алі (Аль-Духаїль), Мохаммед Мунтарі (Аль-Духаїль).

Еквадор

  • Місце в рейтингу ФІФА - 44

Для команди з Південно-американського континенту це 4-й фінальний турнір. Найвище досягнення – 1/8 фіналу в 2006 році.

Еквадор посів 4 місце в групі в кваліфікації.

Склад

  • Воротарі: Александер Домінгес (ЛДУ Кіто), Ернан Галіндес (Універсидад Католіка), Мойсес Рамірес (Індепендьєнте дель Вальє).
  • Захисники: Анхело Пресіадо (Генк, Бельгія), Вільям Пачо (Антверпен, Бельгія), Роберт Арболеда (Сан-Паулу, Бразилія), Джексон Поросо (Труа, Франція), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), П'єро Інкап'є (Баєр, Німеччина), Хав'єр Арреага (Сіетл Саундерс, Австралія), Первіс Еступіньян (Брайтон, Англія), Дієго Паласіос (Лос-Анджелес, США).
  • Півзахисники: Карлос Груесо (Аугсбург, Німеччина), Мойсес Кайседо (Брайтон, Англія), Хосе Сифуентес (Лос-Анджелес, США), Джегсон Мендес (Лос-Анджелес, США), Алан Франко (Атланта Юнайтед, США), Гонсало Плата (Спортінг, Португалія), Анхель Мена (Леон), Джеремі Сармієнто (Брайтон, Англія), Айртон Пресьядо (Сантос Лагуна), Ромаріо Ібарра (Пачука, Мексика).
  • Нападники: Еннер Валенсія (Фенербахче, Туреччина), Мікаель Естрада (Крус Асуль), Джоркаефф Реаско (Ньюеллс Олд Бойз, Аргентина), Кевін Родригес (Імбабура).

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 3 товариські гри – по 1-й перемозі та нічия.

Прогноз букмекерів

За котируваннями букмекерських компаній, фаворитом гри є збірна Еквадору. Коефіцієнт на її перемогу – 2,44. На перемогу Катару – 3,35. На нічию – 3,05.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8000 7
СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ 1701
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 9992
СК Дніпро-1 переграв Шахтар у битві лідерів УПЛ СК Дніпро-1 переграв Шахтар у битві лідерів УПЛ 1534
СК Дніпро-1 - Шахтар: де дивитися матч УПЛ СК Дніпро-1 - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 3141
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 2104
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12623
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61727
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86215
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16819
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25753
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227835 5