Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
|Груповий етап, група A. 1-й тур
|20 листопада, 2022 рік. 18:00
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КАТАР - ЕКВАДОР
|Стадіон Аль-Байт (Аль-Хор, Катар)
|Головний арбітр -
У матчі-відкритті 22-го чемпіонату світу з футболу господар чемпіонату збірна Катару зіграє проти збірної Еквадору. Поєдинок відбудеться у неділю, 20 листопада о 18:00 за київським часом на стадіоні Аль-Байт у місті Аль-Хор. Арена вміщує 60 тис глядачів.
Катар
- Місце в рейтингу ФІФА - 50
Уперше зіграє у фінальній частині чемпіонатів світу. Команда як господар турніру не брала участі в кваліфікації.
Склад
- Воротарі: 1. Саад Аль-Шеєб (Аль-Садд), 22. Мешаал Баршам (Аль-Садд), 21. Юсеф Хассан (Аль-Гарафа).
- Захисники: Педро Мігел (Аль-Садд), Мусааб Хідір (Аль-Садд), Тарек Сальман (Аль-Садд), Бассам Аль-Раві (Аль-Духаїль), Булем Хоухі (Аль-Садд), Абделькарім Хассан (Аль-Садд), Хомам Ахмед (Аль-Гарафа), Джассім Габер (Аль-Арабі).
- Півзахисники: Алі Асад (Аль-Садд), Ассім Модібо (Аль-Духаїль), Мохаммед Ваад (Аль-Садд), Салем Аль-Хаджрі (Аль-Садд), Мустафа Тарек Машаал (Аль-Садд), Карім Будьяф (Аль-Духаїль), Абделазіз Хатім (Аль-Райян), Ісмаїл Мухаммад (Аль-Духаїль).
- Нападники: Наїф Аль-Хадрамі (Аль-Раян), Ахмед Алаельдін (Аль-Гафара), Хассан Аль-Хайдос (Аль-Садд), Халід Мунір Мазід (Аль-Вакра), Акрам Афіф (Аль-Садд), Алмоез Алі (Аль-Духаїль), Мохаммед Мунтарі (Аль-Духаїль).
Еквадор
- Місце в рейтингу ФІФА - 44
Для команди з Південно-американського континенту це 4-й фінальний турнір. Найвище досягнення – 1/8 фіналу в 2006 році.
Еквадор посів 4 місце в групі в кваліфікації.
Склад
- Воротарі: Александер Домінгес (ЛДУ Кіто), Ернан Галіндес (Універсидад Католіка), Мойсес Рамірес (Індепендьєнте дель Вальє).
- Захисники: Анхело Пресіадо (Генк, Бельгія), Вільям Пачо (Антверпен, Бельгія), Роберт Арболеда (Сан-Паулу, Бразилія), Джексон Поросо (Труа, Франція), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), П'єро Інкап'є (Баєр, Німеччина), Хав'єр Арреага (Сіетл Саундерс, Австралія), Первіс Еступіньян (Брайтон, Англія), Дієго Паласіос (Лос-Анджелес, США).
- Півзахисники: Карлос Груесо (Аугсбург, Німеччина), Мойсес Кайседо (Брайтон, Англія), Хосе Сифуентес (Лос-Анджелес, США), Джегсон Мендес (Лос-Анджелес, США), Алан Франко (Атланта Юнайтед, США), Гонсало Плата (Спортінг, Португалія), Анхель Мена (Леон), Джеремі Сармієнто (Брайтон, Англія), Айртон Пресьядо (Сантос Лагуна), Ромаріо Ібарра (Пачука, Мексика).
- Нападники: Еннер Валенсія (Фенербахче, Туреччина), Мікаель Естрада (Крус Асуль), Джоркаефф Реаско (Ньюеллс Олд Бойз, Аргентина), Кевін Родригес (Імбабура).
Історія зустрічей
Команди зіграли між собою 3 товариські гри – по 1-й перемозі та нічия.
Прогноз букмекерів
За котируваннями букмекерських компаній, фаворитом гри є збірна Еквадору. Коефіцієнт на її перемогу – 2,44. На перемогу Катару – 3,35. На нічию – 3,05.
Прогноз Чемпіона
Нічия – 1:1
Пряма трансляція
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