Воротар збірної Польщі пропустить ЧС через травму

Замість Дронговскі буде викликаний Грабара

Воротар збірної Польщі Бартломей Дронговскі, викликаний на чемпіонат світу в Катарі, змушений буде пропустити турнір через травму.

Про це повідомляє Interia Sport.

Голкіпер Спеції отримав пошкодження у матчі Серії А проти Верони.

Дронговскі у підкаті спробував вибити м'яч у форварда Кевіна Лазаньї, але зрештою зіткнувся з ним і отримав пошкодження гомілкостопа. У Бартломея - розрив зв'язок.

Згідно з результатами медичного обстеження, Дронговскі не встигне відновитись від травми до початку чемпіонату світу. Замість нього до збірної Польщі буде викликаний воротар Копенгагена Каміль Грабара.