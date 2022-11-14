Воротар збірної Польщі пропустить ЧС через травму

Джерело - UA-футбол.
Воротар збірної Польщі Бартломей Дронговскі, викликаний на чемпіонат світу в Катарі, змушений буде пропустити турнір через травму.
Про це повідомляє Interia Sport.
Голкіпер Спеції отримав пошкодження у матчі Серії А проти Верони.
Дронговскі у підкаті спробував вибити м'яч у форварда Кевіна Лазаньї, але зрештою зіткнувся з ним і отримав пошкодження гомілкостопа. У Бартломея - розрив зв'язок.
Згідно з результатами медичного обстеження, Дронговскі не встигне відновитись від травми до початку чемпіонату світу. Замість нього до збірної Польщі буде викликаний воротар Копенгагена Каміль Грабара.