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Ювентус розгромив Лаціо, Аталанта з Маліновським програла Інтеру: Результати матчів Серії А

Сьогодні 23:39 646 0
Українець з'явився на полі на 46-ій хвилині зустрічі
Ювентус розгромив Лаціо, Аталанта з Маліновським програла Інтеру: Результати матчів Серії А
#Аталанта, #Інтер, #Віктор Коваленко, #Лаціо, #Руслан Маліновський, #Мілан, #Спеція, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі італійської Серії А відбулося 6 матчів.

Матч завершився з рахунком 2:3. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 46-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 13 листопада

Аталанта - Інтер 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Лукман (пен),  1:1 - 36 Джеко, 1:2 - 56 Джеко, 1:3 - 61 Паломіно (авт), 2:3 - 77 Паломіно

Верона - Спеція 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Верді, 1:1 - 53 Нзола, 1:2 - 69 Нзола

Монца - Салернітана 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Карлос, 2:0 - 35 Мота, 3:0 - 74 Пессіна (пен)

Рома - Торіно 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Лінетті, 1:1 - 90+4 Матич

Мілан - Фіорентина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Леау, 1:1 - 28 Барак, 2:1 - 90+2 Міленкович (авт)

Ювентус - Лаціо 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Нік, 2:0 - 54 Кін, 3:0 - 89 Мілік

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