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Саррі: Чемпіонат світу в Катарі – образа для футболу

Сьогодні 22:52 82 0
Мауріціо Саррі прокоментував ЧС-2022 у Катарі
Саррі: Чемпіонат світу в Катарі – образа для футболу
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Мауріціо Саррі

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі розкритикував проведення чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Пауза на чемпіонат світу в середині сезону? Для мене це образа футболу. Якщо хтось пояснить мені, що Катар може дати футболу, крім грошей Манчестер Сіті та ПСЖ, я можу передумати. Але зараз ця пауза зручна для нас з огляду на наших травмованих футболістів", - відзначив Саррі.

Чемпіонат світу-2022 розпочнеться 20 листопада.

Раніше Пеле зробив прогноз на ЧС-2022.

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