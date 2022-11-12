Саррі: Чемпіонат світу в Катарі – образа для футболу

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі розкритикував проведення чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Пауза на чемпіонат світу в середині сезону? Для мене це образа футболу. Якщо хтось пояснить мені, що Катар може дати футболу, крім грошей Манчестер Сіті та ПСЖ, я можу передумати. Але зараз ця пауза зручна для нас з огляду на наших травмованих футболістів", - відзначив Саррі.