Пеле зробив прогноз на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Бразилії може виграти чемпіонат світу у Катарі.
Про це розповів 82-річний бразильський екснападник Пеле, який є єдиним у світі, хто як футболіст тричі перемагав на чемпіонатах світу.
"Не можу дочекатись моменту, коли наша команда вийде на поле.
Ви можете вважати мене самовпевненим, але я відчуваю, що ми знову побачимо перемогу Бразилії", – відзначив Пеле.
Як відомо, на груповому етапі чемпіонату світу збірна Бразилії зіграє у квартеті з командами Сербії, Швейцарії та Камеруну.
Раніше збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022.