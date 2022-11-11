Пеле зробив прогноз на ЧС-2022

Пеле оцінив шанси на перемогу на ЧС-2022 національної збірної Бразилії.

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бразилії може виграти чемпіонат світу у Катарі.

Про це розповів 82-річний бразильський екснападник Пеле, який є єдиним у світі, хто як футболіст тричі перемагав на чемпіонатах світу.

"Не можу дочекатись моменту, коли наша команда вийде на поле. Ви можете вважати мене самовпевненим, але я відчуваю, що ми знову побачимо перемогу Бразилії", – відзначив Пеле.

Як відомо, на груповому етапі чемпіонату світу збірна Бразилії зіграє у квартеті з командами Сербії, Швейцарії та Камеруну.

Раніше збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022.