CAS відхилив запит збірної Чилі щодо дискваліфікації Еквадору з ЧС-2022

Суд вирішив зняти з еквадорців 3 очки у наступному відборі

Джерело - Globo.

Спортивний арбітражний суд відхилив претензії збірної Чилі щодо виключення Еквадору зі списку учасників ЧС-2022 через підроблені документи захисника Байрона Кастільйо.

Про це повідомляє Globo.

Суд визнав, що футболіст народився у Колумбії, але виніс Еквадорській федерації футболу менш радикальне покарання - зняття трьох очок у відборі на наступний чемпіонат світу. Також буде виписано штраф у розмірі близько 100 тисяч євро.

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Еквадор на ЧС-2022 зустрінеться з Катаром, Нідерландами та Сенегалом.

Раніше ФІФА ухвалила остаточне рішення щодо Еквадору.