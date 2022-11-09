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CAS відхилив запит збірної Чилі щодо дискваліфікації Еквадору з ЧС-2022

Сьогодні 09:41 168 0
Суд вирішив зняти з еквадорців 3 очки у наступному відборі
CAS відхилив запит збірної Чилі щодо дискваліфікації Еквадору з ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Globo.

Спортивний арбітражний суд відхилив претензії збірної Чилі щодо виключення Еквадору зі списку учасників ЧС-2022 через підроблені документи захисника Байрона Кастільйо.

Про це повідомляє Globo.

Суд визнав, що футболіст народився у Колумбії, але виніс Еквадорській федерації футболу менш радикальне покарання - зняття трьох очок у відборі на наступний чемпіонат світу. Також буде виписано штраф у розмірі близько 100 тисяч євро.

  Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Еквадор на ЧС-2022 зустрінеться з Катаром, Нідерландами та Сенегалом.

Раніше ФІФА ухвалила остаточне рішення щодо Еквадору.

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