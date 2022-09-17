ФІФА ухвалила остаточне рішення щодо Еквадору

Склад учасниць турніру не зміниться

У ФІФА ухвалили остаточне рішення щодо участі збірної Еквадору у фінальній частині ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Команда не буде відсторонена від чемпіонату світу 2022 в Катарі.

Апеляційний комітет ФІФА виніс рішення щодо апеляцій, поданих Чилійською футбольною асоціацією (FFCH) та Перуанською футбольною асоціацією (FPF) на рішення Дисциплінарного комітету ФІФА щодо потенційної дискваліфікації гравця Байрона Кастільо. Футболіст брав участь у 8 матчах збірної Еквадору в кваліфікації до чемпіонату світу 2022 в Катарі.

Проаналізувавши доводи всіх сторін та провівши слухання, Апеляційний комітет підтвердив рішення Дисциплінарного комітету про припинення справи.

У ФІФА вирішили, що на підставі поданих документів гравець має вважатися власником постійного еквадорського громадянства відповідно до Правил ФІФА, які регулюють застосування Статуту. Висновки та рішення, прийняті апеляційною комісією, були доведені до відома заінтересованих сторін.

Нагадаємо, приводом для розслідування стала скарга Федерації футболу Чилі, яка заявила, що еквадорський гравець Байрон Кастільо нібито є колумбійцем.