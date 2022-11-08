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Хавбек Роми відмовився від виклику до збірної Австралії на ЧС-2022

Сьогодні 19:40 207 0
Вольпато сподівається грати за збірну Італії
Хавбек Роми відмовився від виклику до збірної Австралії на ЧС-2022
#ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної Австралії хотів заявити на чемпіонат світу-2022 півзахисника Роми Крістіана Вольпато. 

Про це повідомляє italianfootballtv.

Однак, 18-річний хавбек відмовився: він сподівається грати за збірну Італії.

Вольпато народився у Сіднеї та перші кроки у футболі робив в академії Western Sydney Wanderers. У систему Роми потрапив у січні 2020 року.

У нинішньому сезоні головний тренер Роми Жозе Моурінью почав підпускати Вольпато до основи. На рахунку хавбека 1 гол та 1 асист у 5 матчах у всіх турнірах. Вольпато провів 4 матчі за збірну Італії U-19 та 3 матчі - за збірну U-20.

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Допис, поширений Italian Football TV (IFTV) (@italianfootballtv)

Нагадаємо збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022.

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