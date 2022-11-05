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Збірну Камеруну можуть виключити зі складу учасників ЧС-2022

Сьогодні 23:29 180 0
Камерунців може замінити збірна Алжиру
Збірну Камеруну можуть виключити зі складу учасників ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Sportal.

Збірну Камеруну можуть дискваліфікувати з чемпіонату світу-2022 через конфлікт з колишнім технічним спонсором.

Про це повідомляє Sportal.

Йдеться про судовий позов зі сторони французького бренду Le Coq Sportif, в ігровій формі якого камерунці виступали у кваліфікації.

Федерація футболу в односторонньому порядку розірвала договір перед мундіалем та почала співпрацю з американською компанією One All Sport - саме вона підготувала для національної команди форму, в якій гравці виступатимуть на ЧС.

ФІФА у цьому конфлікті стала на бік французів.

Якщо збірну Камеруну виключать зі списку учасників першості, то її може замінити Алжир.

Нагадаємо, УАФ звернеться до ФІФА щодо можливості виключення Ірану з ЧС-2022.

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