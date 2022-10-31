УАФ звернеться до ФІФА щодо можливості виключення Ірану з ЧС-2022

Джерело - УАФ.

Збірна Ірану повинна бути відстороненою від участі в чемпіонаті світу-2022 в Катарі, а її місце повинна зайняти національна команда України.

Таку пропозицію надасть УАФ до ФІФА.

"Беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022", - йдеться у заяві

Раніше в ООН закликали ФІФА віддати місце Ірану на ЧС-2022 іншій збірній.