MEGOGO назвав коментаторів ЧС-2022

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчах ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

MEGOGO оголосив список коментаторів на чемпіонат світу-2022.

На матчах турніру працюватимуть Вадим Скічко, Віталій Кравченко, Сергій Лук‘яненко, Роберто Моралес, Володимир Кобельков, Роман Бебех, Олексій Іванов, Іван Громіков, Сергій Пейчев, Віталій Звєров, Віталій Волочай та Вадим Шевякін. Цей список може поповнитись до старту першості.

Нагадаємо, що ЧС-2022 в Україні спільно транслюватимуть Суспільне (46 з 64 матчів у прямому ефірі) та MEGOGO (усі ігри наживо).

ЧС-2022 стартує 20 листопада.