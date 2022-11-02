Головне
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:40 3378
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Лейпцигом
Сьогодні 18:25 49
Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю
Сьогодні 14:38 194
Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:55 1483
Кандидатуру Гутцайта запропонували на посаду президента НОК України
Сьогодні 09:39 350
Шахтар прийме РБ Лейпциг, Ювентус зіграє з ПСЖ: Розклад 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 719
Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1873
Прокуратура просить 90 мільйонів гривень застави за Запісоцького
Вчора 21:54 623
Збірна України знищила Люксембург у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 21:27 1186
Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України
Вчора 20:09 6384
Прямі трансляції

MEGOGO назвав коментаторів ЧС-2022

Сьогодні 17:17 309 0
Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчах ЧС-2022
MEGOGO назвав коментаторів ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

MEGOGO оголосив список коментаторів на чемпіонат світу-2022.

На матчах турніру працюватимуть Вадим Скічко, Віталій Кравченко, Сергій Лук‘яненко, Роберто Моралес, Володимир Кобельков, Роман Бебех, Олексій Іванов, Іван Громіков, Сергій Пейчев, Віталій Звєров, Віталій Волочай та Вадим Шевякін. Цей список може поповнитись до старту першості.

Нагадаємо, що ЧС-2022 в Україні спільно транслюватимуть Суспільне (46 з 64 матчів у прямому ефірі) та MEGOGO (усі ігри наживо).

ЧС-2022 стартує 20 листопада.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція 1483
Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів 1873
Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України 6384
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО 2097
Збірна України знищила Люксембург у кваліфікації ЧС-2023 Збірна України знищила Люксембург у кваліфікації ЧС-2023 1186
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 3378
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2006
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 28244
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4501
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3654 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9684 6
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16560