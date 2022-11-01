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Збірна Вельсу змінить назву після ЧС-2022

Сьогодні 14:11 200 0
Валлійці планують ввести в обіг назву "Кемри". Валлійці планують ввести в обіг назву "Кемри".
Збірна Вельсу змінить назву після ЧС-2022
Фото - gettyimages

Джерело - suspilne.media.

Збірна Вельсу з футболу планує змінити міжнародну назву своєї команди після чемпіонату світу 2022 року - на "Кемри".

Про це розповів керівника валлійської футбольної асоціації Ноела Муні.

Цього року Вельс уперше з 1958-го буде представлений у фінальній частині світової першості. За підсумками жеребкування збірна увійшла до квартету "В", де її суперниками стануть команди Англії, США та Ірану.

Проте вже наступного року валлійці мають намір розпочати обговорення щодо зміни міжнародної назви своєї команди на "Кемри". Термін позначає назву держави валлійською мовою та широко застосовується в обговоренні національної збірної з футболу.

"Команда має завжди називатися Кемри - саме так ми називаємо її тут. На наш погляд, вдома ми називаємо команду саме "Кемри". Так ми кличемо наші збірні. Якщо поглянете на наш вебсайт, на те, як ми про себе говоримо, ми - "Кемри".

На міжнародному рівні видається, що нам належить провести трохи більше роботи. Тому на цей чемпіонат світу [2022 року] ми їдемо як Вельс. Але гадаю, що 2023-й буде роком, коли ми матимемо хороше обговорення з усіма причетними сторонами", - розповів Муні.

Нагадаємо, збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022.

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