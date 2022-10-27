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В ООН закликали ФІФА віддати місце Ірану на ЧС-2022 іншій збірній

Сьогодні 12:45 262 0
В ООН закликали ФІФА віддати місце Ірану на ЧС-2022 іншій збірній

Джерело - sport.ua.

Посол Постійного представництва Домініки при ООН Паоло Замполлі запропонував замінити Іран на чемпіонаті світу 2022 року на Італію.

Паоло Замполі звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно, щоб той виключив національну команду Ірану з ЧС-2022. Він пропонує замість Ірану відправити на ЧС-2022 Італію. Варто зазначити, що він італієць, який працює послом у Домініці при ООН:

"22 вересня 2022 року Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини висловив стурбованість щодо насильницького реагування сил безпеки на протести в Ірані.

Особисто і весь світ мріємо, і я впевнений, що це буде лише перевагою чемпіонату світу, щоб Італія зіграла проти Англії після дискваліфікації Ірану. Наскільки я розумію, Італія посідає перше місце у рейтингу ФІФА серед тих, хто не кваліфікувався", - відзначив Замполлі.

У стикових матчах Італія вилетіла після того, як мінімально поступилася Північній Македонії (0:1).

Раніше Шахтар закликав віддати місце Ірана на ЧС-2022 - Україні.

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