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Шахтар закликав віддати місце Ірана на ЧС-2022 - Україні

Сьогодні 09:40 150 0
Палкін закликав відсторонити Іран від участі на ЧС-2022
Шахтар закликав віддати місце Ірана на ЧС-2022 - Україні
#Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Ірану повинна бути відстороненою від участі в чемпіонаті світу-2022 в Катарі, а її місце повинна зайняти національна команда України.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Тоді як іранське керівництво буде розважатись, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців будуть убивати іранські дрони та іранські ракети. Уже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України. Кожен з них був вироблений, поставлений іранською владою, іранські інструктори та військові безпосередньо навчали та керували запусками дронів, які знищували будинки, музеї, університети, офіси, спортивні й дитячі майданчики, а головне - вбивали українців. У тому числі дітей. Дітей, які також мріяли подивитись на свою збірну на чемпіонаті світу з футболу.

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"Шахтар закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони виступу на чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь цієї країни в терористичних атаках українців. Це буде справедливе рішення, яке має привернути увагу всього світу до режиму, що вбиває як своїх найкращих людей, так і допомагає вбивати українців. Вакантне місце має зайняти збірна України, яка довела, що є гідною участі в мундіалі. Маючи нерівні умови з іншими збірними під час стикових матчів, вона грала серцем".

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"Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю всіх долучитися до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки чемпіонату світу - 2018 у Росії, ховаючись за порожньою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів у чемпіонаті світу і є політикою. Час покласти край такій політиці", - сказав Палкін.

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