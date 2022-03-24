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Тренер збірної Шотландії сумнівається у можливості проведення матчу з Україною

Сьогодні 19:11 312 0
Стів Кларк прокоментував матч з Україною
Тренер збірної Шотландії сумнівається у можливості проведення матчу з Україною
#раунд плей-офф до ЧС-2022, #ЧС-2022

Джерело - ukrinform.ua.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк сумнівається, що стиковий матч кваліфікації ЧС-2022 з Україною відбудеться у червні.

Про це розповів сам фахівець.

"Якщо ви запитаєте мене, чи відбудеться ця зустріч в червні, то я відповім, що це буде важко. Якщо говорити чесно про нинішню ситуацію, то важко уявити подібне.

Це ж не просто матч. Вони повинні зібратися, провести тренувальний збір, щоб підготуватися до такої важливої ​​гри. Андрій Шевченко, якого я знаю ще з "Челсі", дуже добре розповів про цю ситуацію і сказав, що вони хотіли б аби переможець визначився на футбольному полі. Але враховуючи ситуацію, що склалася, я думаю, що їм потрібно дати якомога більше часу, щоб спробувати зробити цей матч можливим.

Це просто жахлива ситуація. Чим раніше ми дізнаємося, що гратимемо проти України в Шотландії, тим краще, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Тоді всі ми спробуємо рухатися вперед.

Ми сподіваємось і молимося, щоб ситуація покращилася, щоб матч відбувся. Але ми повинні керуватися правилами ФІФА та УЄФА і, перш за все, ситуацією в Україні", – сказав Кларк.

Нагадаємо, Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022.

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