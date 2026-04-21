Вишнивецький здобув другу бронзу для України на чемпіонаті Європи

Збірна України здобула другу медаль на чемпіонаті Європи-2026 з боротьби, який триває в Албанії.

Борець греко-римського стилю Михайло Вишнивецький виборов "бронзу" у ваговій категорії понад 130 кг, здолавши представника Азербайджану (3:1).

Для атлета - це дебютна нагорода на дорослому чемпіонаті Європи. До цього він тричі був чемпіоном молодіжного Євро.

Напередодні першу медаль для України виборов Ярослав Фільчаков, який у "бронзовому" фіналі переміг "нейтрального" Ігоря Ярошевича.

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня.

Нагадаємо, що на минулорічному чемпіонаті Європи в Братиславі збірна України здобула чотири золоті та п'ять бронзових медалей і посіла друге місце в загальному медальному заліку.