Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби

Український борець греко-римського стилю Ярослав Фільчаков став бронзовим призером чемпіонату Європи-2026.

У "бронзовому" фіналі Фільчаков переміг "нейтрального" Ігоря Ярошевича у ваговій категорії 87 кг, який має білоруський паспорт.

Для нього це друга в кар'єрі медаль на європейській першості. У 2024 році він став бронзовим призером у ваговій категорії 82 кг.

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня.

Нагадаємо, що на минулорічному чемпіонаті Європи в Братиславі збірна України здобула чотири золоті та п'ять бронзових медалей і посіла друге місце в загальному медальному заліку.