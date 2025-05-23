Чотириразова чемпіонка Європи завершила кар'єру

Одна з найкращих борчинь в історії Латвії Анастасія Григор'єва вирішила завершити кар'єру.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Не знаю, чи можна колись бути повністю готовою до такого прощання. Рішення зріло в мені довго. Я відчувала його зсередини раніше, ніж змогла вимовити це вголос. Але страх був сильнішим.

Моя мрія про олімпійську медаль так і залишилася мрією. Але у цьому немає трагедії. Є правда. Без спорту я б не стала тією, ким стала.

Я вдячна кожному з моїх тренерів, які зробили із мене чемпіонку. Вдячна своїй країні та своєму місту за можливість представляти їх у світі", – написала вона.