Чотириразова чемпіонка Європи завершила кар'єру
Одна з найкращих борчинь в історії Латвії Анастасія Григор'єва вирішила завершити кар'єру.
Про це вона повідомила в Instagram.
"Не знаю, чи можна колись бути повністю готовою до такого прощання. Рішення зріло в мені довго. Я відчувала його зсередини раніше, ніж змогла вимовити це вголос. Але страх був сильнішим.
Моя мрія про олімпійську медаль так і залишилася мрією. Але у цьому немає трагедії. Є правда. Без спорту я б не стала тією, ким стала.
Я вдячна кожному з моїх тренерів, які зробили із мене чемпіонку. Вдячна своїй країні та своєму місту за можливість представляти їх у світі", – написала вона.
Два тижні тому їй виповнилося 35 років. За кар'єру Анастасія двічі ставала бронзовою призеркою чемпіонатів світу (2014 та 2017), а також чотири рази вигравала чемпіонат Європи (2010, 2013, 2016, 2019).
Григор'єва розпочинала свої виступи в категорії до 55 кг, але останні великі турніри проводила в категорії до 68 кг. Двічі поспіль – 2013 та 2014 рік – її називали спортсменкою року в Латвії. Представляла країну на трьох Олімпійських іграх, але кожного разу поступалася у чвертьфіналі.
Нагадаємо, легенда дартсу Філ Тейлор оголосив про завершення кар'єри в 64-річному віці.