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Чотириразова чемпіонка Європи завершила кар'єру

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 12:50
Чотириразова чемпіонка Європи завершила кар'єру
Анастасія Григор'єва
Instagram

Одна з найкращих борчинь в історії Латвії Анастасія Григор'єва вирішила завершити кар'єру.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Не знаю, чи можна колись бути повністю готовою до такого прощання. Рішення зріло в мені довго. Я відчувала його зсередини раніше, ніж змогла вимовити це вголос. Але страх був сильнішим.

Моя мрія про олімпійську медаль так і залишилася мрією. Але у цьому немає трагедії. Є правда. Без спорту я б не стала тією, ким стала.

Я вдячна кожному з моїх тренерів, які зробили із мене чемпіонку. Вдячна своїй країні та своєму місту за можливість представляти їх у світі", – написала вона.

Два тижні тому їй виповнилося 35 років. За кар'єру Анастасія двічі ставала бронзовою призеркою чемпіонатів світу (2014 та 2017), а також чотири рази вигравала чемпіонат Європи (2010, 2013, 2016, 2019).

Григор'єва розпочинала свої виступи в категорії до 55 кг, але останні великі турніри проводила в категорії до 68 кг. Двічі поспіль – 2013 та 2014 рік – її називали спортсменкою року в Латвії. Представляла країну на трьох Олімпійських іграх, але кожного разу поступалася у чвертьфіналі.

Нагадаємо, легенда дартсу Філ Тейлор оголосив про завершення кар'єри в 64-річному віці.

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