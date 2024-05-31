Жіноча збірна України поступилась Чехії в Золотій Євролізі

Жіноча збірна України з волейболу поступилась Чехії в п'ятому матчі Золотої Євроліги-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:19, 25:22).

Золота Євроліга-2024

Груповий раунд, 5 тур

31 травня

Чехія — Україна 3:0 (25:20, 25:19, 25:22)

Для українок це була перша поразка в поточному розіграші Євроліги. Наразі в активі збірної чотири перемоги та третє місце в турнірній таблиці.

У першому турі команда перемогла Словенію, а у другому взяла гору над Естонією. У третій грі українки виявилися сильнішими за Словаччину, а в четвертому турі обіграли Австрію.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 2 червня проти Бельгії. Перемога гарантує "синьо-жовтим" вихід до Фіналу чотирьох.