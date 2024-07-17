Юнацька збірна України програла шостий матч на чемпіонаті Європи-2024

Юнацька збірна України U-18 поступилась Туреччині у шостому турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3 (23:25, 25:18, 20:25, 19:25). Найрезультативнішим гравцем протистояння став капітан українців Максим Свиридов (29 очок).

Чемпіонат Європи-2024

Софія, Болгарія

Груповий раунд, група 1

6 тур, 17 липня

Україна U18 – Туреччина U18 1:3 (23:25, 25:18, 20:25, 19:25)

Нагадаємо, Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Туреччини є команди Франції, Польщі, Фінляндії, Австрії, Болгарії та Португалії. Наразі "синьо-жовті" є єдиною командою, яка не набрала очок після шістьох зіграних поєдинків.

У четвер 18 липня українці проведуть заключний матч групового раунду проти Франції. Початок — о 12:30 за київським часом.