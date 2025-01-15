Нападниця збірної України перейшла в польський клуб

Догравальниця національної збірної України угорського клубу Уйпешті Євгенія Хобер вирішила змінити клубну прописку в розпал сезону.

Як інформує Volleyball.ua, українка стала гравчинею польської команди Сокол з міста Моґільно.

Дебютувати у складі свого нового клубу Євгенія зможе вже 26 січня в матчі 16-го туру Таурон ліги, де Сокол на виїзді гратиме проти МКС з міста Каліш.

Зазначимо, що у складі польського колективу виступає ще одна українська волейболістка – центральна блокуюча Марина Мазенко.

Після 15-ти зіграних матчів команда з міста Моґільно посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці.

Згідно з повідомлення прес-служби Уйпешті, контракт був розірваний за взаємною згодою.

Свою професійну кар’єру Хобер розпочинала у южненському Хіміку, а в 2022 році перейшла до СК Прометей, де виступала до оголошення про припинення його існування.

У неділю, 12 січня, у межах четвертого туру української Суперліги з волейболу відбулися два матчі.