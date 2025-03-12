Визначився останній учасник півфіналу Суперліги

МХП-Ладижин (Вінниця) здобув перемогу над Поділлям (Хмельницький) у третьому матчі плейоф Суперліги України з волейболу, що забезпечило вихід у півфінал.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:23, 25:20, 35:33), що забезпечило команді вихід у півфінал.

Нагадаємо, МХП здобув перемогу у першому матчі серії з рахунком 3:0 та зазнав поразки у другому – 2:3.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга-2024/25

Плейоф, 12 березня

МХП-Ладижин (Вінниця) – Поділля (Хмельницький) 3:0 (25:23, 25:20, 35:33)

У півфінальній серії МХП зіграє з Житичами-Поліссям, а в іншій парі Епіцентр-Подоля зустрінуться з Епіцентр-Збірною України U-20.

Раніше в межах 26-го туру чемпіонату Польщі з волейболу український клуб Барком-Кажани провів матч проти команди Белхатув.