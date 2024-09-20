Українці Моісеєв та Савін поступились у 1 турі Balikesir з пляжного волейболу
Антон Моісеєв (зліва)
Telegraf
Українці Антон Моісеєв та Віталій Савін поступились в 1 турі Balikesir з пляжного волейболу.
Український дует у двох сетах програв турецькому тандему Хасан Хусейн Мермер/Сасіт Курт 2:0 (21:27, 21:19).
Пляжний волейбол - Balikesir
1 тур, 20 серпня
Хасан Хусейн Мермер/Сасіт Курт (Туреччина) — Антон Мойсеєв/Віталій Савін (Україна) 2:0 (21:27, 21:19)
Нагадаємо, нещодавно українці Сергій Попов та Едуард Резнік поступились в 1/16 фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу.