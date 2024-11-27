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Лівий Берег на 6 тижнів втратив одного з ключових півзахисників

Олексій Мурзак — 27 листопада 2024, 19:15
Лівий Берег на 6 тижнів втратив одного з ключових півзахисників
Олег Синиця
ФК Лівий Берег

Півзахисник Лівого Берега Олег Синиця пропустить шість тижнів через травму, яку він отримав у матчі 14 туру проти львівського Руху.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

За офіційними даними, проведене МРТ показало розрив зв’язок ліктьового суглобу. Синиці призначене консервативне лікування протягом 3-4 тижнів, після якого ще 2 тижні триватиме реабілітація.

Лівий Берег посідає 14 сходинку в Українській Прем'єр-лізі, маючи в активі 9 очок. У наступному турі команда 30 листопада зіграє у столичному дербі проти Оболоні.

Лівий берег Рух Синиця Чемпіонат України, УПЛ

Лівий берег

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