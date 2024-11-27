Лівий Берег на 6 тижнів втратив одного з ключових півзахисників

Півзахисник Лівого Берега Олег Синиця пропустить шість тижнів через травму, яку він отримав у матчі 14 туру проти львівського Руху.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

За офіційними даними, проведене МРТ показало розрив зв’язок ліктьового суглобу. Синиці призначене консервативне лікування протягом 3-4 тижнів, після якого ще 2 тижні триватиме реабілітація.

Лівий Берег посідає 14 сходинку в Українській Прем'єр-лізі, маючи в активі 9 очок. У наступному турі команда 30 листопада зіграє у столичному дербі проти Оболоні.