Українські пляжні волейболістки виграли клубний Кубок Європи

Українська команда Sunrise Beach Sports Academy стала переможницею Кубку Європи ЄКВ з пляжного волейболу серед клубів.

Жіноча команда в складі Валентини Давідової, Єви Сердюк, Тетяни Лазаренко та Дар'ї Романюк здолала у фіналі угорський колектив EDRA Tata.

Підопічні Микоил Бабіча та Олега Савчука виграли обидва матчі серії, один з яких у тай-брейку.

Чоловіча команда Sunrise Beach Sports Academy в складі Олексія Бублика, Івана Дацюка, Віталія Саввіна та Антона Моісеєва зупинилась за крок до п'єдесталу, зазнавши поразки від чеського клубу BC Strahov.

Напередодні чемпіони України Епіцентр-Подоляни здобули перемогу у першому матчі 1/32 фіналу Кубка виклику з волейболу.